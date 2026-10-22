Camioneta Dodge Durango causa daños a luminaria en Monclova

MONCLOVA, Coah. - El conductor de una camioneta provocó daños a la infraestructura municipal tras estrellarse contra una luminaria del camellón central de la avenida Oriente, en la colonia Hipódromo, para después escapar del lugar sin hacerse responsable de las afectaciones.

El percance fue reportado minutos antes de las 6:00 horas, cuando el automovilista presuntamente circulaba a velocidad considerable y perdió el control de la unidad al aproximarse al cruce con la avenida Sur.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de vigilancia, el vehículo involucrado sería una Dodge Durango azul, cuyo conductor avanzaba por la avenida Oriente en dirección hacia el sector oriente de la ciudad. Al llegar al mencionado cruce, el automovilista habría perdido el control del volante y se proyectó contra el camellón central, donde impactó una luminaria que terminó severamente dañada y ladeada por la fuerza del choque.

Lejos de permanecer en el sitio para reportar lo ocurrido, el conductor realizó una maniobra de reversa y escapó por la avenida Sur, internándose entre las calles aledañas hasta desaparecer de la vista de las cámaras.

Tras recibir el reporte, autoridades municipales acudieron al lugar para tomar conocimiento de los daños e iniciar las diligencias encaminadas a identificar al responsable. Sin embargo, durante la intervención inicial no fue posible localizar al conductor ni la camioneta señalada en las imágenes de vigilancia.

Las afectaciones al alumbrado público quedaron bajo investigación, mientras las autoridades buscan establecer la identidad del automovilista para que responda por los daños ocasionados al patrimonio municipal.