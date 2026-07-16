Conductor de Dodge Journey escapa tras chocar camioneta

FRONTERA, COAH.- Una conductora quedó con severos daños en su camioneta después de ser impactada por alcance por otra unidad cuyo conductor optó por escapar sin detenerse a responder por el accidente, provocando la movilización de las autoridades municipales.

El percance ocurrió la tarde de este jueves sobre la carretera federal número 30, luego que la afectada redujo su velocidad para pasar un bordo en el Ejido 8 de Enero, pero terminó deteniéndose a la altura de la capilla de San Judas.

La afectada fue identificada como Rocío Falcón, quien circulaba a bordo de una camioneta Nissan X-Trail color gris cuando, al disminuir la velocidad para pasar un bordo, fue embestida en la parte trasera de lo que, según la afectada, parecía una camioneta Dodge Journey blanca.

Lejos de detenerse para auxiliar a la conductora o hacerse responsable de los daños ocasionados, el conductor de la Journey aceleró y huyó con dirección al municipio de San Buenaventura.

Tras el impacto, Rocío detuvo su marcha y solicitó el apoyo de las autoridades a través del Sistema Estatal de Emergencias.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes de Frontera acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, recabar la información del vehículo involucrado e iniciar las diligencias correspondientes.

Al no lograr ubicar al presunto responsable, los oficiales orientaron a la afectada para que acudiera ante el Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente por los daños ocasionados, a fin de que se continúen las investigaciones para localizar al conductor que escapó del lugar.