Bebé resulta herido en altercado en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un bebé de apenas un mes de nacido tuvo que ser atendido por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana luego de resultar lesionado durante una riña registrada la tarde de este jueves en la colonia Eliseo Mendoza Berrueto, al oriente de Monclova.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 17, cerca del domicilio marcado con el número 971, donde vecinos reportaron una violenta trifulca que movilizó a elementos de la Policía Municipal y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el pequeño Daniel ´N´ se encontraba en brazos de su madre cuando comenzaron los empujones y forcejeos entre varias personas. En medio de la confrontación, el recién nacido fue sacudido accidentalmente, lo que provocó que comenzara a ponerse morado, generando la desesperación de su abuela, identificada como Fabiola, quien solicitó auxilio al número de emergencias.

A la llegada de los socorristas, el menor recibió atención prehospitalaria y fue revisado minuciosamente para descartar lesiones de gravedad. Tras la valoración, se informó que su estado de salud era estable y que el malestar habría sido consecuencia de la presión que recibió involuntariamente mientras su madre intentaba protegerse durante la pelea.

Mientras tanto, los oficiales lograron controlar la situación y aseguraron a cinco personas presuntamente involucradas en la riña, entre ellas la madre del bebé, quienes fueron trasladadas a la Comandancia Municipal.

Los detenidos quedaron a disposición del juez calificador en turno, quien determinará su situación administrativa, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes sobre lo ocurrido.

El incidente ha generado preocupación entre los vecinos de la colonia, quienes piden mayor vigilancia para evitar que situaciones de este tipo se repitan en el futuro.