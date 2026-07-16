Cae "El Batis" por robo de cámaras

FRONTERA, COAH.- Un hombre señalado por vecinos como el presunto responsable de diversos robos en la colonia Occidental fue capturado por elementos de la Policía Municipal de Ciudad Frontera, luego de presuntamente desmantelar el sistema de videovigilancia de una tortillería para apoderarse de tres cámaras de seguridad.

La detención se realizó en la calle Victoriano Cepeda, esquina con Soledad, donde los oficiales localizaron a Luis Antonio Rodríguez, de 58 años de edad, alias "El Batis", vecino del mismo sector, quien llevaba consigo las cámaras que momentos antes habría retirado del establecimiento.

De acuerdo con la información recabada, el sujeto fue captado por las propias cámaras de seguridad cuando desprendía los equipos de vigilancia del negocio, evidencia que facilitó su identificación y posterior aseguramiento.

Las investigaciones también establecieron que durante la madrugada del mismo jueves, el ahora detenido presuntamente robó unas mecedoras de un domicilio de la colonia Occidental, hecho que incrementó las sospechas en su contra, ya que vecinos aseguraron que desde hace tiempo mantenía asolado el sector con constantes robos.

Tras su captura, "El Batis" fue trasladado a la Comandancia Municipal y posteriormente consignado ante el Ministerio Público, donde quedó a disposición de la autoridad por su probable responsabilidad en el delito de robo y las investigaciones que pudieran derivarse por otros hechos similares.