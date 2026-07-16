Localizan a Emiliano Hernández tras su desaparición en Frontera

FRONTERA, COAH.- Horas de angustia vivió una familia de Ciudad Frontera tras la desaparición de Emiliano Gabriel Hernández Borrego, de 15 años de edad, quien finalmente fue localizado sano y salvo la tarde de este jueves gracias a la rápida difusión de su fotografía en redes sociales y la intervención de la Policía Escolar.

De acuerdo con la información recabada, el adolescente salió de su domicilio alrededor de las 4:00 de la madrugada, luego de sostener una discusión con su madre, Sayra Jáquez, sin informar hacia dónde se dirigía.

Tras percatarse de su ausencia, la familia solicitó el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades, iniciándose una intensa búsqueda que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Durante el tiempo que permaneció fuera de casa, Emiliano realizó diversos trabajos para reunir dinero, ya que pretendía viajar a Ciudad Acuña en busca de su padre, pese a que desconocía el lugar donde vive.

La localización del menor se logró cuando la responsable de turno de la Policía Escolar fue alertada por una persona conocida, quien al ver la publicación de búsqueda en redes sociales la llamó para informarle que el adolescente se encontraba en un negocio de comida ubicado sobre la carretera Federal número 30.

La oficial acudió al establecimiento, confirmó que se trataba de Emiliano y dio aviso de inmediato a sus familiares, quienes se trasladaron al lugar para reencontrarse con el menor y llevarlo de regreso a casa.

La familia agradeció el apoyo de la ciudadanía por compartir la ficha de búsqueda y reconoció la oportuna intervención de la Policía Escolar, cuya actuación permitió que el adolescente fuera localizado sano y salvo.