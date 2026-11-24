MONCLOVA, COAH.- Una maniobra para evitar un choque terminó con un automóvil encima del camellón del puente elevado del bulevar Harold R. Pape, luego de que su conductor perdiera el control al intentar esquivar a otro vehículo que presuntamente se atravesó en su camino.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas de este martes, en los carriles de circulación de sur a norte, a la altura de la avenida Industrial, donde el Honda Fit quedó inmovilizado sobre el pequeño camellón que divide la vialidad.

Francisco Ortiz, quien conducía un Honda Fit gris, explicó que otro automovilista le cerró el paso repentinamente, por lo que realizó una maniobra para evitar impactarlo. Sin embargo, al tratar de esquivarlo, perdió el control del volante y terminó montado sobre la estructura de concreto.

El conductor del otro vehículo optó por retirarse del sitio, sin detenerse para responder por el incidente, mientras que Francisco Ortiz resultó lesionado a consecuencia del percance.

El reporte de lo ocurrido movilizó a las autoridades, luego de que testigos observaran el automóvil fuera de los carriles de circulación y solicitaran apoyo.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento, realizar el peritaje correspondiente y establecer las circunstancias del percance. Finalmente, solicitaron una grúa para retirar el Honda Fit y trasladarlo a un corralón.