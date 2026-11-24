DE LA NOTA:

Una riña entre varios jóvenes terminó con dos personas lesionadas, luego de que presuntamente utilizaran piedras para agredirse en plena vía pública, lo que provocó la movilización de elementos policiacos y cuerpos de emergencia en la colonia Occidental.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas de este lunes, sobre la avenida Occidental, entre las calles 20 de Noviembre y Veracruz, donde vecinos alertaron a las autoridades al observar que la discusión había pasado a los golpes y pedradas.

Elementos de Seguridad Pública de Frontera acudieron para controlar la situación; sin embargo, al percatarse de la llegada de las patrullas, varios de los participantes emprendieron la huida y se dispersaron por las calles cercanas.

Lesionados en la riña

Al revisar el lugar, los oficiales encontraron a dos personas que habían resultado heridas durante el enfrentamiento, identificadas como Víctor Morales, de 31 años, y Mayte Montaña, de 29.

Minutos después, arribaron paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Frontera, quienes valoraron a ambos afectados y les proporcionaron atención prehospitalaria en el sitio.

Respuesta de las autoridades

En tanto, los policías desplegaron recorridos por los alrededores para intentar localizar al resto de los involucrados, pero no lograron ubicarlos, por lo que no se reportaron personas detenidas.

La confrontación causó inquietud entre los vecinos, quienes solicitaron la intervención de las autoridades para evitar que la violencia continuara en una de las avenidas de la colonia. Finalmente, la situación quedó bajo control, aunque los demás participantes lograron escapar.