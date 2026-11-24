DE LA NOTA:

Golpeado, sin sus pertenencias y visiblemente alterado, terminó un vecino de la colonia Barrera, luego de ser atacado por varios sujetos que lo interceptaron cuando caminaba por el bulevar Revolución Mexicana, conocido como Las Torres.

Detalles de la agresión

La agresión ocurrió cerca de la medianoche, cuando Juan Antonio Lara Pérez, de 48 años, transitaba por dicha vialidad y presuntamente fue rodeado por varios individuos que le cerraron el paso para después comenzar a golpearlo.

Según relató el afectado, los desconocidos lo agredieron sin motivo aparente y aprovecharon para despojarlo de sus pertenencias. En medio de la golpiza, logró zafarse de sus atacantes y escapar para ponerse a salvo.

Herido y en una crisis de nervios, Juan Antonio corrió hasta una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de los bulevares Revolución Mexicana y Adolfo López Mateos, donde solicitó ayuda a los empleados.

Respuesta de las autoridades

Los trabajadores le permitieron resguardarse en el establecimiento y dieron aviso a las autoridades y a los cuerpos de emergencia. Minutos después, arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja, quienes revisaron al hombre y le brindaron atención prehospitalaria.

Aunque presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, Juan Antonio decidió no ser trasladado a un hospital, por lo que posteriormente fue llevado a su domicilio para quedar bajo el cuidado de sus familiares.

Finalmente, las autoridades le recomendaron acudir ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia y aportar información que permita investigar la agresión e identificar a los responsables, quienes lograron escapar.