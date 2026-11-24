DE LA NOTA:

La prisa de llegar a una gasolinera terminó en un choque para el conductor de una camioneta, quien, al realizar una maniobra para ingresar a la estación de servicio sobre la avenida Las Torres, terminó impactando otro automóvil.

El accidente ocurrió en la colonia El Campanario, cuando Antonio Herrera circulaba de oriente a poniente al volante de una Ford F-150 negra y, al aproximarse al cruce con dicha vialidad, intentó desviarse para entrar a cargar combustible.

Sin embargo, presuntamente no tomó las precauciones necesarias antes de realizar la maniobra y terminó atravesándose al paso de un Chevrolet Aveo café, conducido por Karen Verónica Pérez, quien se desplazaba hacia el sur.

La automovilista no logró evitar el impacto y la camioneta golpeó el costado de su vehículo, provocando daños considerables en ambas unidades, principalmente en la carrocería lateral del automóvil compacto.

A pesar de lo aparatoso del encontronazo, ninguno de los conductores presentó lesiones, por lo que no fue necesario solicitar el apoyo de paramédicos.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento, recabar las versiones de los involucrados y elaborar el peritaje correspondiente, con el propósito de establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades por los daños ocasionados.