GUADALUPE, NUEVO LEÓN.- Una explosión provocada por acumulación de gas en el área de lavandería de su vivienda dejó lesionado al cantante Pepo López, quien sufrió quemaduras y tuvo que ser trasladado a un hospital particular.

El estallido ocurrió en un domicilio de la colonia 7 Colinas, donde la emergencia movilizó a elementos de Bomberos y cuerpos de auxilio.

El estruendo sorprendió a los habitantes del sector, luego de que una concentración de gas al interior del inmueble desencadenara la explosión.

Al arribar, los cuerpos de emergencia atendieron la situación y revisaron las condiciones de la vivienda para descartar mayores riesgos.

Entre los afectados se encontraba Pepo López, quien presentó quemaduras a consecuencia del estallido. Debido a las lesiones, fue trasladado a una institución médica privada para recibir atención especializada.

La contingencia se originó en el área de lavandería, donde se habría acumulado el gas que posteriormente provocó la explosión.

Hasta el momento, no se habían proporcionado detalles sobre la gravedad de las quemaduras ni sobre la evolución del estado de salud del cantante.

Tampoco se habían dado a conocer cifras sobre los daños materiales ocasionados por el incidente.

Elementos de Bomberos intervinieron para controlar la emergencia y verificar las condiciones del inmueble, ante el riesgo que representaba la posible presencia de gas en otras áreas de la vivienda.