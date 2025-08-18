Conductor evacua vehículo en Monclova tras incendio repentino

Una camioneta quedó reducida a cenizas la tarde de este lunes tras incendiarse de manera repentina mientras circulaba sobre un tramo carretero a la altura del sector conocido como la Y Griega. Afortunadamente, su conductor logró descender de la unidad a tiempo, evitando salir lesionado.

El vehículo era conducido por Everardo Flores Hernández, vecino de la calle Lamadrid, número 532 en la colonia Deportivo de Monclova, quien relató que al notar humo saliendo del motor, se orilló y descendió justo antes de que las llamas envolvieran la camioneta.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Castaños acudieron rápidamente al sitio para sofocar el fuego, el cual consumió por completo el vehículo. A pesar de los esfuerzos, la unidad terminó como pérdida total.

Hasta el momento, las causas del incendio siguen siendo desconocidas, pero las autoridades ya iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer el origen del siniestro.