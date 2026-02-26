Embarra auto en barda de AHMSA

Incrustado entre las vigas de acero que protegen la barda perimetral de Altos Hornos de México terminó un automóvil durante la madrugada de este jueves, luego de que su conductor perdió el control al circular a exceso de velocidad y, en un acto de irresponsabilidad, huyó del lugar dejando lesionada a su acompañante.

El aparatoso accidente ocurrió alrededor de las 02:30 horas en el cruce de la calle Prolongación Juárez y calle Juárez, en la colonia La Loma, donde vecinos fueron despertados por el estruendo del fuerte impacto contra la estructura metálica.

Al arribar, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y oficiales del Departamento de Control de Accidentes localizaron únicamente a una mujer identificada como Narda Vargas, quien permanecía lesionada dentro de la unidad Ford Focus color gris, con el frente completamente destrozado tras incrustarse en las vigas de acero.

De acuerdo con los primeros peritajes, el conductor circulaba a velocidad inmoderada y al tomar la curva de Prolongación Juárez perdió el control del volante, proyectándose de frente contra la barrera metálica que resguarda las instalaciones de la acerera. Tras el impacto, el responsable descendió del vehículo y escapó, dejando a su suerte a la copiloto.

Socorristas brindaron los primeros auxilios a la mujer lesionada y posteriormente la trasladaron a un hospital de la localidad, donde quedó bajo observación médica.

Por su parte, elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del percance y dar con el paradero del conductor fugitivo, quien deberá responder por las lesiones ocasionadas y los daños generados.

El vehículo dañado fue remolcado a un corralón, donde permanecerá asegurado hasta que su propietario sea identificado y comparezca ante las autoridades.