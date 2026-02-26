Llegan al IMSS 3 niños intoxicados

MONCLOVA, COAH. — Momentos de angustia vivieron dos familias la noche del miércoles, luego de que tres menores ingresaron de emergencia a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras intoxicarse accidentalmente dentro de sus domicilios, lo que movilizó a corporaciones policiacas y autoridades ministeriales.

El reporte fue recibido cerca de las 22:00 horas, cuando personal médico solicitó la presencia de elementos de la Policía Municipal para tomar conocimiento de los casos y dar parte a las autoridades correspondientes.

Los menores intoxicados

De acuerdo con la información recabada, los primeros en ingresar al nosocomio fueron los pequeños Mauricio 'N' y Alberto 'N', hermanitos de apenas dos y un año de edad, quienes alrededor de las 18:00 horas del mismo miércoles habrían ingerido veneno para ratas en presentación similar a frituras, luego de que presuntamente aprovecharan un descuido de su madre.

Al percatarse de la situación, familiares actuaron de inmediato y los trasladaron por sus propios medios al hospital, donde el personal médico logró estabilizarlos tras aplicar los protocolos de emergencia, evitando que el incidente terminara en tragedia.

Otro caso de intoxicación

Horas más tarde, otro menor identificado como Fernando 'N' también fue ingresado a la misma clínica, luego que accidentalmente se llevara a la boca una pila redonda perteneciente a un juguete con el que se encontraba jugando dentro de su vivienda.

Ante la gravedad potencial de ambos incidentes, oficiales preventivos acudieron al hospital para entrevistarse con familiares y personal médico, mientras que se solicitó la intervención de detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para descartar una posible omisión de cuidados.

Afortunadamente, gracias a la rápida reacción de los familiares y la oportuna atención médica, los tres menores lograron ser estabilizados y permanecieron bajo observación, fuera de peligro.

Las autoridades reiteraron el llamado a padres y tutores a mantener fuera del alcance de los niños cualquier sustancia tóxica o piezas pequeñas que puedan representar un riesgo, recordando que un descuido de segundos puede tener consecuencias fatales.