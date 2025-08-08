Conductor se Da a la Fuga Tras Choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vial registrado la noche de ayer dejó como saldo daños en un vehículo que fue abandonado por su conductor tras estrellarse contra el camellón del retorno ubicado bajo el puente elevado del bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Obrera Sur.

El incidente ocurrió cerca de las 23:00 horas, en el cruce con la avenida 2, cuando el conductor de un Nissan Sentra gris, modelo 1995, perdió el control de su automóvil y terminó estrellándose contra el concreto del camellón del retorno. El vehículo estuvo a punto de subirse al camellón.

Al llegar, los oficiales del Departamento de Control de Accidentes encontraron el vehículo abandonado, sin que el conductor permaneciera en el lugar. La identidad del responsable se desconoce, ya que, al parecer, huyó antes de la llegada de las autoridades.

Los elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y determinar las causas del percance. Debido a los daños y para evitar que el vehículo obstaculizara el paso, solicitaron el apoyo de una grúa para retirarlo de la circulación.