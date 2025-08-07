Trágico accidente en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un lamentable accidente ocurrido sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, en la colonia Occidental, cobró la vida de un hombre de manera instantánea al ser atropellado por un automóvil.

El trágico suceso se registró cerca de las 21:20 horas de este jueves, a la altura del cruce con la calle del Rastro, donde la víctima perdió la vida al instante debido a las graves lesiones sufridas.

A los pocos minutos de recibir el reporte, paramédicos de Cruz Ámbar arribaron al lugar y, tras verificar los signos vitales del hombre, confirmaron su deceso. Juan Alfredo Jiménez de 58 años, vecino de la calle del Rastro presentaba una herida profunda de más de 10 centímetros en el cráneo, lo que le causó la muerte de manera inmediata.

El fallecido fue identificado por su hijo, José Alfredo Jiménez Cedillo, quien arribó al lugar y relató que su padre había salido a comprar cerveza y que, mientras caminaba por la calle, fue atropellado. Añadió que, en ese momento, su padre había estado tomando y se dirigía a un pequeño establecimiento para comprar más bebidas cuando ocurrió la tragedia.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron al lugar para recabar pruebas y tomar conocimiento de los hechos.

Oficiales de la Policía Estatal Coahuila también resguardaron el área para evitar cualquier incidente adicional y permitir el trabajo de los peritos.

Se implementó un operativo en busca del responsable del atropellamiento; sin embargo, hasta el momento no se ha logrado dar con su paradero.

Los detectives de la AIC solicitaron el apoyo de una funeraria local para el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia correspondiente.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias de este fatal accidente y dar con el responsable.