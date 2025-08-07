Investigación en Curso por Accidente Vehicular en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una mujer resultó policontundida luego de que el vehículo en el que viajaba fuera impactado por otro automóvil que se dio a la fuga, en un accidente registrado la noche de ayer en el cruce del bulevar San José con la avenida Sur, al oriente de la ciudad.

La afectada fue identificada como María Eugenia Martínez López, quien conducía un Chevrolet Aveo de color gris. De acuerdo con su versión, el otro vehículo involucrado la impactó de manera lateral y huyó de la escena con rumbo al oriente sobre el bulevar San José, sin que pudiera identificarlo debido a la rapidez con la que ocurrió el choque.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar atención médica a la mujer, quien fue trasladada para una valoración más detallada, aunque afortunadamente sus lesiones fueron consideradas de carácter leve y no fue necesario su ingreso a un hospital.

Al lugar también llegaron elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron una investigación para tratar de ubicar al responsable del percance. La mujer fue entrevistada por los oficiales para recabar información que permita dar con el conductor fugitivo.

Los daños materiales en el vehículo de la afectada fueron principalmente en la parte lateral, mientras las autoridades continúan trabajando en la recopilación de datos que lleven a esclarecer lo ocurrido.