Fallece hombre de tercera edad en Clínica 9 del Seguro Social de Frontera

FONTERA, COAH. – Un hombre de la tercera edad llegó sin vida a la Clínica 9 del Seguro Social en Frontera, después que fue trasladado de emergencia por su familia.

El incidente generó la movilización de personal médico y de las autoridades correspondientes, quienes abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

El hombre, identificado como Reynaldo García Martínez, de 72 años, comenzó a sentirse mal alrededor de las 18:00 horas del jueves, refiriendo dolor en la espalda y malestar general. Inicialmente, no parecía ser un problema grave, pero su condición se agravó con rapidez, por lo que sus familiares decidieron llevarlo de urgencia al hospital.

Al llegar al área de Urgencias del IMSS, el personal médico intentó brindarle atención, pero confirmaron que el abuelito ya no tenía signos vitales.

Ante este lamentable hecho, se notificó a las autoridades competentes para proceder con los protocolos correspondientes.

Minutos después, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) arribaron al hospital para tomar conocimiento del deceso y dialogaron con los dolientes.

Trascendió que don Reynaldo padecía de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, lo que podría haber influido en su fallecimiento.

El cuerpo del adulto mayor fue trasladado al Servicio Médico Forense donde fue sometido a los trámites de rigor.