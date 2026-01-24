Hombre de Barroterán sobrevive a impactante disparo en la cabeza en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un hombre originario de Barroterán, identificado como Jorge N., protagonizó un insólito suceso tras sobrevivir a un disparo en la cabeza que solo le provocó un rozón.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, en el mineral perteneciente al Municipio de Múzquiz, ante lo cual el herido fue trasladado al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", donde recibió atención médica pero, a las pocas horas abandonó el nosocomio, interceptándolo deambulando en un tramo carretero.

¿Cómo ocurrió el incidente?

Según los primeros reportes, Jorge N. habría sostenido una fuerte discusión con su pareja sentimental, tras lo cual abandonó el domicilio y se autolesionó con un arma de fuego.

El ciudadano fue auxiliado por personas cercanas y trasladado de inmediato al nosocomio correspondiente para recibir atención por la herida en el cráneo.

Detalles confirmados

Horas más tarde, usuarios de redes sociales comenzaron a difundir la imagen de un hombre desorientado caminando por la carretera Palaú-Barroterán, con una venda en la cabeza.

Posteriormente se confirmó que se trataba de Jorge, quien fue localizado por sus familiares y llevado de regreso a su hogar, según informó la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, encabezada por el licenciado Diego Garduño Guzmán.

A pesar del incidente, se ha informado que el estado de salud de Jorge N. es estable, en tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.