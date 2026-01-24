Padre de familia resulta herido al confrontar a ladrón en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.– Un padre de familia identificado como Daniel Agustín N., de 33 años de edad, resultó con una herida punzocortante de aproximadamente cinco centímetros en el brazo derecho, luego de ser atacado por un individuo en plena vía pública, sobre la calle 5 de Mayo, en esta ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se originó tras una discusión entre Daniel Agustín y un sujeto identificado como Argenis N., a quien el afectado habría confrontado por presuntamente haber ingresado a su domicilio con intenciones de robo.

La disputa verbal escaló rápidamente hasta que Argenis N. sacó un arma blanca de entre sus ropas y lesionó a Daniel Agustín, quien fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar.

Posteriormente, el lesionado fue trasladado a la sala de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social del mineral de Palaú, donde recibió atención médica por la herida.

Acciones de la autoridad

Tras tener conocimiento del hecho, elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, bajo la dirección de José Ponce Sánchez, acudieron al nosocomio para entrevistarse con el afectado.

Durante la atención, los oficiales recomendaron a la víctima presentar una denuncia formal ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común.

Investigación en curso

Hasta el momento no se ha informado sobre la detención del presunto agresor; sin embargo, las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.