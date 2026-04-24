Intensa movilización de seguridad en Frontera por camioneta en riesgo

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad pública se registró la tarde de ayer sobre la carretera federal 30, luego de un reporte que alertaba sobre una presunta situación de riesgo al interior de una camioneta en circulación.

De acuerdo con información oficial, el llamado ingresó a los sistemas de emergencia indicando que una unidad de la marca JAC, color gris, se desplazaba con dirección del municipio de San Buenaventura hacia Frontera. En su interior viajaba una familia, así como una mujer acompañada de su hijo menor, quienes aparentemente intentaban descender del vehículo sin lograrlo, debido a que el conductor continuaba su marcha.

La denuncia activó de inmediato los protocolos de reacción. Elementos de diversas corporaciones se desplegaron a lo largo del tramo carretero, particularmente en los accesos y puntos estratégicos cercanos al inicio del municipio rielero, donde se implementaron filtros de revisión y recorridos de búsqueda.

Pese al despliegue, la unidad señalada no fue localizada ni interceptada por las autoridades. El operativo se extendió durante varios minutos, generando expectación entre automovilistas que transitaban por la zona, sin que se reportaran personas detenidas ni el aseguramiento del vehículo.

Las autoridades no confirmaron mayores detalles sobre la identidad de los ocupantes ni el origen del reporte, limitándose a señalar que se trató de una movilización preventiva ante una situación considerada de riesgo.

El incidente dejó como saldo únicamente un fuerte dispositivo de seguridad, sin resultados concretos, mientras la incertidumbre se mantuvo entre quienes presenciaron la intensa búsqueda sobre la carretera.