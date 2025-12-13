Vuelca ebrio en avenida Las Torres y sale huyendo

MONCLOVA, COAH. — Una combinación peligrosa de velocidad, alcohol y evasión de responsabilidades quedó al descubierto durante la madrugada de ayer, cuando un conductor volcó su automóvil y posteriormente huyó del lugar, dejando abandonada la unidad en plena avenida Las Torres, a la altura de la Casa Meced, en el sector oriente de la ciudad.

Según los primeros reportes, el automovilista perdió el control del vehículo tras subir al camellón central, lo que provocó que terminara impactándose cerca de una torre eléctrica. El golpe fue tan violento que el automóvil quedó severamente dañado, evidenciando la magnitud del accidente.

Lo más llamativo del caso no fue la volcadura en sí, sino la desaparición del conductor, quien presuntamente logró salir del vehículo por sus propios medios y escapar del sitio antes del arribo de las autoridades, dejando atrás tanto el automóvil como su responsabilidad.

El accidente y la huida del conductor

Elementos de Seguridad Pública acudieron para tomar conocimiento de los hechos y acordonar el área, sin localizar a persona alguna en el sitio. Hasta el momento, se desconoce si el conductor viajaba solo o acompañado, ya que no hubo testigos directos que aportaran información concluyente.

Paramédicos del GUBC también se movilizaron para brindar auxilio, aunque al llegar únicamente encontraron el vehículo abandonado. En el interior de la unidad fueron localizadas varias latas de cerveza, lo que refuerza la presunción de que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol y decidió huir para evitar enfrentar consecuencias legales.

Investigaciones en curso

El automóvil fue asegurado y trasladado al corralón, mientras que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para identificar y ubicar al responsable de este hecho, que dejó como saldo daños materiales y una muestra más de la irresponsabilidad al volante.