Irresponsable conductor huye tras causar daños en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un irresponsable conductor causó daños en agravio del municipio la mañana de este sábado, luego de arremangar un árbol y un señalamiento gráfico de alto en la colonia Guadalupe, para después escapar del lugar antes de que llegaran las autoridades.

El incidente fue reportado por vecinos de la calle Kenia, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar un fuerte golpe proveniente del cruce con el bulevar Francisco I. Madero.

Al salir, observaron los destrozos y algunos restos de vehículo, pero el conductor ya se había dado a la fuga.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio y confirmaron que el responsable había derribado un árbol y dañado un señalamiento de alto, aparentemente al perder el control de su vehículo.

Sin embargo, al no haber testigos que pudieran aportar datos precisos sobre la unidad, no fue posible ubicarla de inmediato.

Los oficiales levantaron el reporte correspondiente y dieron aviso al área de Servicios Primarios para que se encargara de retirar el árbol y reinstalar la señal de tránsito afectada.