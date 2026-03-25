Conductor pierde control de su vehículo en Monclova: accidente en bulevar

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso accidente vial se registró la noche de ayer luego de que un conductor perdiera el control de su vehículo y terminara sobre el camellón central, tras circular presuntamente a exceso de velocidad sobre el bulevar Ejército Mexicano, a la altura del cruce con la calle Zacatecas.

Según los primeros informes, el automovilista se desplazaba por la transitada arteria cuando la velocidad inmoderada lo habría hecho perder el control del volante al llegar a la intersección, provocando que la unidad se proyectara sin control hacia el camellón, donde finalmente quedó detenida después del impacto.

Testigos que presenciaron el percance alertaron de inmediato a los números de emergencia, generando la movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Los socorristas evaluaron al conductor en el sitio, descartando lesiones de gravedad.

Momentos después, elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron para tomar conocimiento de lo ocurrido y elaborar el peritaje correspondiente, con el fin de esclarecer las causas del siniestro y deslindar responsabilidades.

La unidad terminó con daños significativos en la parte frontal, mientras que la circulación permaneció parcialmente afectada por varios minutos, hasta que una grúa retiró el vehículo y el flujo vehicular volvió a la normalidad.

Autoridades reiteraron el llamado a respetar los límites de velocidad y manejar con precaución para evitar este tipo de incidentes que ponen en riesgo la integridad de conductores y peatones.