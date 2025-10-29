Conductor Pierde Control y Choca en Bulevar Harold R. Pape

MONCLOVA, COAH.- Un accidente menor ocurrió la mañana de este miércoles cuando un conductor perdió el control de su vehículo e impactó el camellón central en el cruce del bulevar Harold R. Pape con el Libramiento Carlos Salinas de Gortari. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, y los daños materiales fueron limitados.

El percance ocurrió cerca de las 07:00 horas, cuando el conductor de un automóvil Suzuki gris circulaba por el Libramiento en dirección al oriente de la ciudad.

Al intentar incorporarse hacia la principal arteria de Monclova y realizar un giro a la izquierda, el conductor no calculó adecuadamente la distancia, lo que provocó que el vehículo se subiera al camellón.

La llanta delantera del lado del copiloto golpeó el objeto fijo, pero afortunadamente el impacto no causó daños graves al automóvil, ni al patrimonio municipal, ya que no hubo afectaciones al camellón ni a las estructuras cercanas.

Al lugar arribaron elementos del Departamento de Control de Accidentes para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el peritaje.

Tras realizar las investigaciones pertinentes, los agentes realizaron las recomendaciones necesarias al conductor, recordándole la importancia de mantener precaución al hacer giros en avenidas principales.

Debido a la falta de precaución al realizar la maniobra, las autoridades procedieron a aplicar una infracción al conductor, quien fue señalado como responsable del accidente. Este incidente se registró en pleno inicio de la jornada laboral, lo que ocasionó una breve movilización de los servicios de emergencia.