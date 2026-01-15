Detienen a hombre por provocar incendios en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Tras varios días de zozobra y temor, vecinos de la colonia Hipódromo vieron finalmente la intervención de la Policía Municipal, luego que un hombre fue detenido por presuntamente provocar incendios en contenedores de basura y, en un episodio más grave, en un domicilio del sector.

Los reportes ciudadanos indicaban que el sujeto actuaba de manera reiterada, prendiendo fuego a los tanques de basura ubicados en distintas calles de la colonia. Testimonios de habitantes señalan que el hombre podría estar bajo los efectos de alcohol o drogas durante sus actos, lo que aumentaba el riesgo para la comunidad.

La situación alcanzó su punto crítico cuando el pirómano inició un incendio en una vivienda, hecho que obligó a los vecinos a solicitar apoyo inmediato a través del grupo de seguridad vecinal de WhatsApp. La alerta permitió que los elementos de la Policía Preventiva se movilizaran con rapidez hasta la calle 4, entre las calles 7 y 9, logrando ubicar y detener al presunto responsable.

El hombre fue puesto a disposición del juez calificador en turno, quien se encargará de determinar las acciones legales correspondientes. La intervención policial evitó que se registraran daños mayores a personas o inmuebles.

Los vecinos destacaron la pronta respuesta de las autoridades y la coordinación con la ciudadanía, la cual resultó clave para retirar de las calles a un individuo que representaba un riesgo constante para la seguridad y el patrimonio de la colonia Hipódromo.