FRONTERA, Coah.- Un repartidor terminó lesionado y hospitalizado luego de ser embestido por un automóvil Honda Civic cuando circulaba en motocicleta por calles de la colonia Roma.

El afectado fue identificado como José Antonio Rocha Gaitán, de 22 años, empleado de una empacadora, quien al momento del accidente realizaba la distribución de chorizo y otros productos en diferentes establecimientos comerciales de la localidad.

El percance ocurrió cerca de las 19:00 horas del lunes, cuando transitaba por la calle Durango y, al llegar al cruce con Miguel Blanco, fue impactado por un Honda Civic blanco, conducido por un hombre de aproximadamente 35 años.

Debido a la fuerza del encontronazo, el motociclista salió proyectado y terminó sobre el pavimento, donde quedó con diversas lesiones.

Tras el accidente, el conductor descendió del automóvil para auxiliar al joven, solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia y de las autoridades, y permaneció en el lugar mientras llegaba la ayuda. Durante ese tiempo también ofreció disculpas al repartidor.

El casco de seguridad que portaba el motociclista fue un elemento importante durante el percance, pues, pese a la fuerza del impacto, logró sobrevivir al choque.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Frontera acudieron para brindarle los primeros auxilios. Posteriormente, lo trasladaron a un hospital, ya que presentaba múltiples golpes y una posible fractura en una de sus extremidades inferiores, por lo que requería valoración médica especializada.

Elementos de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de los hechos y aseguraron al conductor, quien quedó detenido de manera protocolaria ante el señalamiento de presunta responsabilidad.

Finalmente, ambas partes serían trasladadas a la Comandancia Municipal para realizar las diligencias correspondientes y buscar un acuerdo relacionado con la reparación de los daños y las consecuencias del accidente.