MONCLOVA, Coah.- La oportuna intervención de la Policía Municipal frustró un presunto robo de cableado eléctrico en la escuela primaria México, ubicada en la colonia Independencia, luego de que varios individuos escaparan al detectar la llegada de las unidades policiacas.

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes, cuando habitantes de las calles Raúl Cortés, entre División del Sur y Mártires de Chicago, alertaron sobre la presencia de personas ajenas al plantel educativo.

Tras recibir el reporte, elementos de Seguridad Pública se movilizaron hasta la institución para verificar la situación y atender la denuncia ciudadana.

Sin embargo, los individuos se percataron de la llegada de los oficiales y huyeron antes de que pudieran ser interceptados.

De acuerdo con el reporte, los sujetos presuntamente pretendían sustraer el cableado eléctrico de la escuela, pero la intervención de las autoridades impidió que concretaran el ilícito.

Luego de confirmar lo ocurrido, los uniformados desplegaron recorridos de vigilancia por las calles aledañas, con el propósito de localizar a los responsables y evitar que regresaran al plantel.

La búsqueda se extendió por el sector, aunque los individuos lograron escapar sin que se reportaran detenciones.

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre personas arrestadas, daños en las instalaciones o materiales sustraídos de la institución educativa.

La movilización policial se originó gracias al aviso de los vecinos, quienes detectaron movimientos sospechosos dentro de la primaria y solicitaron la intervención de las autoridades.

El reporte oportuno permitió la llegada de los elementos municipales antes de que los presuntos responsables consiguieran llevarse el cableado eléctrico.