NUEVA ROSITA, Coah.- Con objetivos prioritarios bajo investigación y despliegues coordinados en preparación, la Fiscalía General del Estado alista una ofensiva contra las actividades delictivas en la Región Carbonífera mediante el Operativo Escorpión, que tendrá cobertura en todos los municipios.

El delegado regional de la Fiscalía, Diego Saúl Garduño Guzmán, confirmó que actualmente se desarrollan trabajos de inteligencia para identificar, ubicar y verificar a personas consideradas objetivos prioritarios. Una vez concluidas estas labores, se definirán las intervenciones correspondientes.

La estrategia contempla acciones simultáneas y sorpresivas en distintos puntos de la región, por instrucciones del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, con el propósito de ampliar la capacidad de respuesta de las corporaciones.

Entre los principales objetivos se encuentra el cumplimiento de órdenes de aprehensión y el avance de investigaciones relacionadas con personas presuntamente involucradas en el suministro de narcóticos, así como situaciones que representen riesgos para las víctimas.

El operativo concentrará fuerzas de los tres órdenes de gobierno. Participarán elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Grupo de Reacción Especial (GRECC), Policía de Acción y Reacción (PAR), Policía del Estado y corporaciones municipales.

También se contempla la intervención de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, cuya presencia permitirá desarrollar acciones coordinadas en los diferentes municipios carboníferos.

Garduño Guzmán señaló que la intención es actuar con firmeza contra quienes incurran en conductas delictivas y evitar que sus actividades comprometan la seguridad de las familias.

Como parte del fortalecimiento de esta estrategia, se programarán nuevas mesas de seguridad para revisar objetivos, evaluar resultados y ajustar las acciones de prevención e investigación.

El funcionario sostuvo que los indicadores delictivos mantienen una tendencia descendente; sin embargo, aseguró que los operativos continuarán para impedir que esa condición se revierta.

Con el Operativo Escorpión, la Fiscalía busca llevar las investigaciones al terreno operativo mediante la localización de objetivos, el cumplimiento de mandamientos judiciales y el reforzamiento de la vigilancia en toda la Región Carbonífera.