Movilización policiaca en Monclova por cajero automático abierto

MONCLOVA, COAH. - Una intensa movilización policiaca se registró la noche del martes en la Zona Centro, luego de que se reportó abierto el cajero automático de la sucursal de Afirme, ubicada sobre la calle Venustiano Carranza, frente a la Plaza Principal.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron de inmediato al lugar tras recibir el aviso ciudadano. Al inspeccionar el cajero, confirmaron que presentaba la puerta abierta, por lo que procedieron a asegurar el área para evitar cualquier riesgo o posible sustracción de efectivo.

Los oficiales mantuvieron resguardadas las instalaciones bancarias mientras esperaban el arribo de personal de la institución financiera para verificar las condiciones del equipo y determinar las causas de la apertura.

Tras una revisión preliminar, se confirmó que el dinero almacenado en el cajero permanecía intacto y que no se detectó, en ese momento, el robo de efectivo. La presencia de las unidades policiacas llamó la atención de personas que transitaban por el primer cuadro de la ciudad, mientras las autoridades mantenían acordonada la zona hasta concluir las diligencias correspondientes.