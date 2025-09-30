Choque en Monclova por Conductora que Ignora Señal de Alto

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente vehicular se registró la noche de este lunes en la colonia Picasso, luego de que una conductora de un Chevrolet Aveo pasara por alto una señal gráfica de alto y terminara impactándose contra una camioneta que tenía la vía libre.

El choque ocurrió poco después de las 21:10 horas en el cruce de las calles Morelia y Montecarlo. Según el peritaje, Lucía Guadalupe Torres Morones conducía un Chevrolet Aveo gris modelo 2017, sobre la calle Montecarlo en dirección de norte a sur.

Al intentar incorporarse hacia el oriente por la calle Morelia, la conductora no hizo alto, pese a la señal visible en la esquina.

En ese momento, por la vía libre circulaba una camioneta MG RX5, modelo 2024, color negro, conducida por Carolina Cantú Hernández.

La colisión fue inevitable. El impacto dejó a Lucía Guadalupe con una crisis nerviosa y golpes que ameritaron la intervención de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes la trasladaron a un hospital para valoración médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y elaborar el peritaje correspondiente.

Tras confirmar que la responsable no respetó la señalización, se ordenó el traslado del Aveo a un corralón con apoyo de una grúa, debido a los daños que presentó.

La conductora de la MG resultó ilesa, aunque su vehículo también registró daños significativos.