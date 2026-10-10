Choca a abuelita y huye; testigos siguen a conductora

MONCLOVA, COAH.- Una conductora presuntamente provocó un accidente sobre el bulevar San José, a la altura de la colonia Pedregal de San Ángel, y se retiró del lugar sin responder por los daños ocasionados a una camioneta en la que viajaban Édith González y su pequeño nieto.

Tras el percance, varios testigos auxiliaron a la mujer y al menor, además de seguir a la presunta responsable hasta su domicilio, donde habría resguardado el vehículo involucrado.

Detalles del accidente

Los hechos ocurrieron durante la tarde, cuando Édith González circulaba a bordo de una camioneta Mazda blanca y se aproximaba a su domicilio. Al llegar al cruce con la calle Purísima, otra unidad se atravesó repentinamente en su trayectoria.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de una Chevrolet Blazer gris presuntamente omitió hacer alto antes de cruzar la vialidad, lo que habría provocado el impacto contra la camioneta Mazda.

Después del choque, la conductora de la Blazer presuntamente se retiró sin detenerse para verificar el estado de los ocupantes ni hacerse cargo de los daños materiales.

Sin embargo, varios testigos que presenciaron el accidente acudieron en auxilio de Édith y su nieto, y posteriormente siguieron a la otra conductora hasta un domicilio ubicado en la calle Montealbán, número 811.

Según la información proporcionada, al llegar al inmueble, la mujer habría resguardado la camioneta involucrada.

Acciones de los testigos

Elementos de las autoridades municipales acudieron para tomar conocimiento de los hechos y orientar a la afectada sobre los procedimientos legales correspondientes. Asimismo, le recomendaron presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue lo ocurrido y se determinen las responsabilidades.

La afectada cuenta con información y testimonios que podrían contribuir al esclarecimiento del caso y permitir que la presunta responsable responda por los daños ocasionados.