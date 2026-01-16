Choque entre camioneta y taxi en Monclova deja daños materiales

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte accidente vial se registró la tarde de este viernes al oriente de la ciudad, luego de que el conductor de una camioneta cerrada provocó un choque al atravesarse imprudentemente en el camino de un automóvil de alquiler, dejando como saldo cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió cerca de las 14:00 horas en el cruce de la avenida Las Torres y la calle Gustavo Díaz Ordaz del Fraccionamiento 288, punto hasta donde se movilizaron elementos del Departamento de Control de Accidentes de Seguridad Pública Municipal, tras el llamado realizado por los involucrados.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el conductor de una Honda Odyssey en color gris, identificado como Ignacio, de 48 años de edad, realizó una maniobra sin extremar precauciones al tratar de cruzar la avenida, atravesándose en el trayecto de un Nissan Tsuru amarillo, habilitado como vehículo de servicio público.

El automóvil de alquiler era conducido por Jorge, de 57 años, quien no logró evitar el impacto debido a lo repentino de la acción, por lo que ambas unidades resultaron con considerables daños, principalmente en la parte frontal y lateral.

A pesar de la magnitud del choque, no se reportaron personas lesionadas, limitándose el saldo a pérdidas materiales. Oficiales de Control de Accidentes dialogaron con ambos conductores y levantaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Posteriormente, los involucrados fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde, con la intervención de sus ajustadores, lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.