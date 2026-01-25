Alexis Alfaro sufre contusiones tras pelea en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un enfrentamiento derivado de problemas personales dejó a un joven con múltiples contusiones la tarde de ayer, en la intersección de las calles Oriental y Renacimiento, en la colonia Roma, movilizando a cuerpos de auxilio y autoridades municipales.

El afectado fue identificado como Alexis Isaí Alfaro Muñoz, de 25 años, vecino de la calle Progreso número 421 en la Zona Centro. Según los primeros informes, el joven acudió al domicilio de su exesposa, donde se encontró con la actual pareja sentimental de ella, lo que derivó en un altercado que rápidamente escaló a golpes.

Paramédicos del GRUM acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a Alfaro Muñoz, quien presentó contusiones en la cabeza y costillas. Tras la valoración, se determinó que no requería traslado hospitalario, por lo que firmó la negativa bajo su responsabilidad.

Elementos de la Policía de Seguridad Pública de Frontera llegaron para tomar conocimiento de los hechos, recabar información y elaborar el informe correspondiente. Hasta el cierre de la nota no se reportaron detenidos.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar confrontaciones físicas y a resolver sus conflictos por la vía legal, a fin de prevenir que incidentes de este tipo escalen a situaciones más graves.