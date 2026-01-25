Lleva AIC abrigo a abuelitos

MONCLOVA, COAH.- La tarde de ayer, agentes de la Agencia de Investigación Criminal de Coahuila, en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado, llevaron apoyo humanitario a los adultos mayores del asilo Nueva Esperanza, en el municipio de Castaños, durante la ola de frío que afecta a la región.

Acciones de la autoridad

El operativo consistió en la entrega de pan caliente y chocolate a los residentes, muchos de ellos con movilidad limitada y en condiciones de salud frágil. Los uniformados recorrieron salas y pasillos, dialogaron con los internos y con el personal del asilo, verificando sus condiciones y atendiendo necesidades inmediatas derivadas del descenso de temperatura.

Impacto en la comunidad

La acción, realizada sin reflectores ni anuncios previos, buscó mitigar los efectos del frío extremo en uno de los sectores más vulnerables de la población, dejando de lado la rutina operativa para ofrecer cercanía y cuidado directo.

La Fiscalía del Estado subrayó que estas labores humanitarias forman parte de un plan para atender a personas en situación de vulnerabilidad durante contingencias climáticas, reforzando la presencia de la autoridad más allá de la seguridad y acercando un rostro humano en medio del invierno.