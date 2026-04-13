Machetazos en La Sierrita: vecinos temen por su seguridad

FRONTERA, COAH.– Una noche de tensión se vivió en la colonia La Sierrita, luego que una violenta riña entre varios sujetos armados con machetes encendiera las alarmas entre vecinos, quienes temieron que la situación terminara en tragedia.

La riña ocurrió en la colonia La Sierrita, donde varios hombres se enfrentaron con machetes.

Los hechos se registraron sobre la calle Privada La Cruz, donde habitantes del sector reportaron al número de emergencias la presencia de individuos agresivos enfrentándose en plena vía pública, portando armas blancas y lanzando amenazas.

El llamado provocó la inmediata movilización de elementos de Seguridad Pública de Frontera, quienes desplegaron un operativo en la zona ante el riesgo que representaba la situación. Las patrullas arribaron en cuestión de minutos y comenzaron un recorrido por calles aledañas en busca de los responsables.

Los vecinos reportaron la situación al número de emergencias, alertando a las autoridades.

Sin embargo, al llegar al sitio, los uniformados únicamente encontraron el eco del conflicto, ya que los participantes de la riña se habían dispersado rápidamente para evitar ser detenidos, dejando tras de sí el temor entre los vecinos.

A pesar del operativo de búsqueda y del "barrido" implementado en el sector, no se logró ubicar a ninguno de los involucrados. Tampoco se reportaron personas lesionadas ni daños materiales, aunque el susto quedó marcado entre quienes presenciaron el altercado.

A pesar del operativo de búsqueda, los responsables lograron escapar sin ser detenidos.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar este tipo de hechos de inmediato y reiteraron que se mantendrán vigilantes en zonas consideradas conflictivas, donde este tipo de enfrentamientos se ha vuelto cada vez más frecuente.