Detenidos en Monclova tras cateo por narcomenudeo

MONCLOVA, COAH.— Un fuerte despliegue policiaco irrumpió la tranquilidad de dos colonias de la ciudad la noche del martes y los primeros minutos del miércoles, luego que autoridades ejecutaran órdenes de cateo en dos viviendas presuntamente vinculadas con actividades de narcomenudeo.

La primera intervención se registró poco después de las 21:00 horas en la colonia Ciudad Deportiva, donde corporaciones de los tres niveles de gobierno ingresaron a un domicilio ubicado en el cruce de la calle Nezahualcóyotl y la privada Francisco I. Madero.

Durante la diligencia fueron aseguradas tres personas, entre ellas una mujer, además del decomiso de diversas dosis de droga sintética conocida como "cristal" y marihuana.

El operativo generó expectación entre vecinos del sector, quienes observaron la movilización de patrullas, unidades tácticas y personal armado resguardando el perímetro durante varias horas.

Horas más tarde, ya en los primeros minutos del miércoles, las acciones se trasladaron a la colonia Anáhuac.

En esta ocasión, el cateo se llevó a cabo en una vivienda situada sobre la avenida Brasil, esquina con la calle Iztcóatl, donde nuevamente fueron localizadas sustancias ilícitas, entre ellas "cristal" y marihuana.

A diferencia del primer caso, en este inmueble no se reportaron personas detenidas.

Tras concluir ambas diligencias, los domicilios quedaron bajo resguardo de la autoridad, con sellos oficiales y cinta preventiva colocados en los accesos, como parte del procedimiento legal mientras continúan las investigaciones.

Los cateos fueron ejecutados de manera coordinada por elementos de la Policía Municipal y Estatal, con apoyo del Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes mantuvieron presencia en las zonas intervenidas para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la situación jurídica de los detenidos ni la cantidad exacta de droga asegurada, limitándose a señalar que estas acciones forman parte de una estrategia permanente contra la venta y distribución de estupefacientes en sectores considerados de riesgo.