Violenta agresión en Monclova deja a dos detenidos

MONCLOVA, COAH.– Lo que comenzó como un conflicto entre pareja terminó desatando una violenta escena en calles del Sector El Pueblo, donde un hombre fue brutalmente atacado y dos sujetos terminaron detenidos por autoridades municipales luego de embestir la motocicleta en la que viajaba tras una persecución.

Los hechos se registraron la tarde del jueves, minutos antes de las 17:00 horas, cuando Jonathan De la Rosa Amador de 29 años circulaba a bordo de una motocicleta por la calle Aldama, sin imaginar que sería interceptado por el hermano de su ex pareja.

De acuerdo con las investigaciones, el joven ya había protagonizado un conflicto previo, luego de realizar presuntas amenazas contra su ex, lo que elevó la tensión entre ambas familias.

Fue en el cruce con la calle Cuauhtémoc donde una camioneta Ford Explorer, conducida por Christopher Emiliano de la Rosa, le cerró el paso de forma violenta, provocando que el motociclista fuera impactado y proyectado contra un poste.

El golpe no fue suficiente. Testigos señalaron que tras el impacto, el conductor y su acompañante, identificado como Carlos Ramírez, descendieron de la unidad y arremetieron a golpes contra el motociclista, quien se encontraba en el suelo sin posibilidad de defenderse.

La escena generó pánico entre comerciantes y transeúntes, quienes no dudaron en dar aviso a las autoridades al presenciar la agresión.

Elementos de la Policía Municipal arribaron rápidamente y lograron controlar la situación, procediendo con el aseguramiento de los involucrados. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención al motociclista, quien presentaba múltiples golpes hecho por el que fue trasladado a un hospital, sin que hasta el momento se reportara su estado como de gravedad.

Finalmente, los presuntos agresores fueron consignados ante el Ministerio Público por los delitos de daños y lesiones, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.