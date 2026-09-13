Conflicto familiar en Monclova deja a hombre herido

MONCLOVA, Coah.– Un conflicto familiar registrado durante la madrugada terminó con un hombre lesionado, lo que provocó la movilización de policías municipales y detectives de la Agencia de Investigación Criminal hasta un domicilio de la zona centro.

El reporte se recibió poco después de las 03:00 horas de este sábado, en una vivienda ubicada sobre la calle Jesús Silva Sur, donde una vecina solicitó apoyo al escuchar gritos de auxilio provenientes del domicilio.

Al llegar, los elementos municipales encontraron a Sebastián Castillo con una lesión en la muñeca derecha, por lo que solicitaron la intervención de los cuerpos de auxilio.

El hombre fue trasladado al hospital de la Cruz Roja Mexicana, donde recibió atención médica.

Ante el reporte inicial, los policías realizaron las primeras indagatorias para establecer si Sebastián había sido víctima de alguna agresión. Sin embargo, durante la entrevista, el propio afectado explicó a los oficiales que la lesión se había producido durante el conflicto familiar que sostenía en el domicilio de su hermano.

Una vez que los agentes confirmaron que no había indicios de una agresión por parte de otra persona, tomaron conocimiento del caso y continuaron con las diligencias correspondientes.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal también acudieron al lugar para recabar información y documentar lo ocurrido.