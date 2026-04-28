Dos hombres heridos tras disputa por vivienda en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Lo que comenzó como una discusión por la posesión de una vivienda terminó en una violenta riña que dejó a dos hombres lesionados y bajo custodia de las autoridades, la tarde de este martes en la colonia Hipódromo.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:30 horas en el cruce de las calles 12 y 7, donde Francisco Antonio llegó al inmueble en aparente estado inconveniente, exigiendo ingresar a la propiedad que asegura le fue heredada por su madre, ya fallecida.

Sin embargo, el acceso le fue negado, ya que la vivienda actualmente se encuentra rentada por su propio hermano a una pareja identificada como María Magdalena y Arturo, quienes mantienen el lugar asegurado con un portón bajo llave.

La tensión escaló rápidamente cuando Francisco, al no obtener respuesta favorable, perdió el control y tomó una piedra con la que lanzó un golpe directo contra Arturo, impactándolo en la frente y provocándole una herida.

Lejos de calmarse, la agresión encendió aún más el conflicto. Arturo respondió tomando un bate de aluminio, con el cual golpeó a Francisco en la cabeza, desatando una riña que alarmó a vecinos del sector.

Ante la violencia del enfrentamiento, se solicitó la intervención de la Policía Municipal, cuyos elementos arribaron de inmediato para controlar la situación y evitar que la pelea pasara a mayores.

Paramédicos de la Cruz Roja también acudieron al lugar para brindar atención a ambos lesionados, quienes fueron trasladados a un hospital para su valoración médica. Afortunadamente, las heridas no pusieron en riesgo sus vidas.

Una vez estabilizados, los involucrados fueron puestos a disposición de las autoridades y trasladados a la comandancia municipal, donde deberán responder por las lesiones provocadas durante el altercado.

El conflicto evidenció cómo un problema familiar por la propiedad de un inmueble puede salirse de control en cuestión de minutos, dejando como saldo no solo daños físicos, sino una fractura aún más profunda entre quienes comparten la misma sangre.