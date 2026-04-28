Lesiones graves en accidente de motociclista en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un descuido al volante terminó en un aparatoso accidente que dejó a un joven motociclista con lesiones de consideración, la tarde de este martes en calles de la colonia Independencia.

El percance se registró sobre la calle Coahuila, en el cruce con Camilo Torres, donde Alexis Gómez Rodríguez, de 20 años de edad, vecino de la colonia Guadalupe Borja, circulaba a bordo de una motocicleta Italika en color negro.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el joven no guardó la distancia adecuada entre vehículos mientras circulaba por la calle Coahuila, lo que provocó que se impactara por alcance contra un automóvil Nissan Sentra en color arena, conducido por Fermín García, al llegar a la altura de la calle Camilo Torres.

El golpe fue seco y contundente. Tras el impacto, el motociclista salió proyectado contra el pavimento, quedando tendido con diversas lesiones, a pesar de portar casco de seguridad.

Testigos del accidente no tardaron en solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia, arribando paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención inmediata al lesionado.

Luego de estabilizarlo en el lugar, fue trasladado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica. Su estado de salud fue reportado como delicado, pero estable.

En tanto, elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, señalando como causa principal la falta de precaución al conducir.

El conductor del vehículo afectado solicitó la intervención de su aseguradora para atender los daños, mientras que la motocicleta fue retirada del sitio mediante una grúa y enviada a un corralón.