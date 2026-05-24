Conflicto familiar provoca riña en Monclova: dos vecinas se pelean

MONCLOVA COAH.-La tranquilidad de la colonia Praderas del Sur se rompió la madrugada de ayer, luego de que una violenta discusión entre dos vecinas terminara en una riña que movilizó a corporaciones de seguridad hasta el sector sur de la ciudad.

El reporte ingresó a los números de emergencia alertando sobre una pelea entre mujeres en la calle 11 de Julio, donde los gritos y el altercado provocaron alarma entre habitantes del sector, quienes solicitaron la presencia de las autoridades ante el temor de que la situación escalara.

Tras recibir el llamado, elementos de la Agencia Investigadora Criminal se trasladaron de inmediato al lugar señalado, donde localizaron a María "N" y Estefanía "N", quienes aún se encontraban alteradas tras el enfrentamiento.

De acuerdo con la información obtenida por las autoridades, ambas mujeres reconocieron haber sostenido la riña debido a viejas rencillas personales que arrastraban desde tiempo atrás. La discusión habría iniciado por conflictos relacionados con sus hijos y terminó convirtiéndose en un enfrentamiento físico frente a varios vecinos del sector.

Los agentes procedieron a intervenir para controlar la situación y evitar que la pelea continuara, logrando calmar los ánimos entre ambas partes después de varios minutos de tensión.

Aunque no se reportaron personas lesionadas de gravedad ni detenidos, las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y exhortaron a las involucradas a resolver sus diferencias por la vía legal y evitar nuevos enfrentamientos que puedan alterar el orden público en la colonia.