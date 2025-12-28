Monclova: Agresión a Víctor Hugo Moreno por parte de su yerno

MONCLOVA, COAH.— Un violento altercado ocurrió la tarde de ayer en un negocio de la calle Juárez, cuando Jesús, yerno de Víctor Hugo Moreno, lo agredió físicamente tras un reclamo que el suegro asegura no comprender. El suceso movilizó a los servicios de emergencia y la Policía Municipal.

De acuerdo con el testimonio de Víctor Hugo Moreno, el conflicto comenzó cuando su yerno lo confrontó sin razón aparente, acusándolo de hechos de los cuales Moreno niega tener conocimiento.

La situación escaló rápidamente, cuando Jesús irrumpió en el establecimiento de Moreno, un local comercial ubicado en pleno Centro de la ciudad, y lo golpeó a puñetazos en repetidas ocasiones.

Tras la agresión, la víctima fue atendida de inmediato por paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios y, debido a la gravedad de las lesiones, se informó que el hombre sería trasladado a la Clínica 7 para recibir atención médica más especializada.

Los oficiales de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho y brindar apoyo, recomendando al afectado que pasara al Ministerio Público para formalizar su denuncia en contra de su yerno, por romperle la nariz a puñetazos.