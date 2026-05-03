Hombre de 88 años arrestado por maltrato animal en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un hombre de 88 años fue detenido la tarde de este domingo en la plaza de la colonia Petrolera, luego de ser sorprendido presuntamente abusando sexualmente de su perra.

De acuerdo con el reporte que causó la indignación de más de uno, vecinos de las calles Conejo y Lázaro Cárdenas alertaron a las autoridades tras detectar al adulto mayor en una situación indebida con una perrita, a plena luz del día.

El señalado, identificado como Juan Castillo, habría sido retenido por habitantes del sector mientras se realizaba el llamado al número de emergencias.

Elementos de Seguridad Pública arribaron al sitio y procedieron con la detención del octogenario, quien fue trasladado a las celdas municipales, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Trascendió que el hombre padece demencia senil, hecho por el que fue trasladado a un hospital bajo custodia para luego ser consignado al Ministerio Público bajo el cargo de maltrato animal.