Accidente en Monclova: Joven lesionada tras choque entre vehículos

MONCLOVA, COAH.- Una imprudencia al volante terminó por desencadenar un aparatoso accidente vial la noche del jueves en pleno Centro de Monclova, donde una joven resultó lesionada y dos vehículos registraron daños de consideración, movilizando a cuerpos de auxilio y autoridades municipales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en el cruce de las calles Miguel Blanco y Matamoros, una intersección que nuevamente fue escenario de un percance derivado de la falta de precaución al conducir.

De acuerdo con el peritaje realizado por elementos del Departamento de Control de Accidentes, Consuelo Guadalupe, de 28 años de edad, circulaba a bordo de un automóvil Ford Fusion color azul sobre la calle Miguel Blanco con dirección al oriente. Al llegar al cruce con Matamoros, presuntamente no respetó el señalamiento de alto obligatorio e ingresó a la intersección justo cuando transitaba un Honda Fit color rojo conducido por Brian Alejandro, de 19 años, quien iba acompañado de su novia Melissa rumbo al domicilio de la joven.

La falta de precaución provocó que ambos vehículos colisionaran violentamente. Tras el impacto, el Honda Fit salió proyectado hacia una de las banquetas, quedando a escasos centímetros de subir por completo al área peatonal, situación que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

Paramédicos acudieron rápidamente al lugar para brindar atención a Melissa, quien sufrió diversos golpes producto de la sacudida. Afortunadamente, las lesiones no fueron consideradas de gravedad y no fue necesario trasladarla a un hospital. Mientras tanto, los conductores permanecieron en el sitio a la espera de las autoridades, observando los cuantiosos daños materiales que dejó el encontronazo.

Elementos de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y recabaron las versiones de los involucrados para establecer la mecánica del percance. Tras el análisis preliminar, señalaron como presunta responsable a la conductora del Ford Fusion por no respetar el alto reglamentario.