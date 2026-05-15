Señalamientos de menor sacuden a familia

La intervención de médicos, policías y autoridades de protección infantil se desató en Monclova tras los señalamientos realizados por un menor de siete años durante una consulta médica, hecho que derivó en una investigación formal por parte de la Fiscalía General del Estado y PRONNIF.

El caso comenzó cuando la madre del pequeño, identificada como Flor Cristina "N", decidió buscar ayuda médica debido a cambios repentinos en la conducta del niño, quien presentaba crisis de ansiedad y episodios emocionales que encendieron las alertas dentro del hogar.

Fue presuntamente en la Clínica 7 del IMSS donde personal médico detectó señales consideradas delicadas durante la valoración del menor identificado como Marco "N". Según los reportes oficiales, el niño habría expresado situaciones relacionadas con su entorno familiar, lo que obligó al personal de salud a activar el protocolo de protección para menores.

Tras recibir la información, elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos, mientras que agentes de la Agencia de Investigación Criminal comenzaron con las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la declaración proporcionada a las autoridades, la madre confrontó al padre del menor, identificado como Fabián "N", quien presuntamente minimizó lo ocurrido argumentando que se trataba de "un juego".

Sin embargo, debido a la seriedad de los señalamientos, el expediente fue turnado a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, instancia que realizará evaluaciones psicológicas, médicas y sociales para determinar el contexto de los hechos y definir las medidas de protección necesarias.

Hasta ahora no se han confirmado detenciones, mientras las investigaciones permanecen abiertas bajo reserva oficial.