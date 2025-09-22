Movilización de socorristas y policías tras accidente en colonia Guadalupe

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vial registrado en la colonia Guadalupe dejó como saldo cuantiosos daños y una fuerte movilización de socorristas y policías municipales, luego de que la conductora de una camioneta Mazda ignorara un señalamiento gráfico de alto y se atravesara al paso de un Volkswagen Jetta. El percance ocurrió alrededor de las 17:30 horas en el cruce de las calles Washington y Frontera, punto en el que Andrea Peña Delgadillo, al volante de una Mazda CX5 guinda modelo 2015, circulaba en dirección al sur sobre Washington y no detuvo su marcha ante el alto obligatorio. En ese momento se atravesó al paso de un Volkswagen Jetta gris modelo 2002, conducido por Ismael Suárez Peña, quien transitaba de oriente a poniente sobre la calle Frontera y no tuvo oportunidad de frenar para evitar el impacto. El golpe arrancó la defensa delantera del Jetta y lo proyectó hacia la banqueta, donde estuvo a punto de impactarse contra una hielera localizada en el exterior de una tienda de abarrotes, lo que generó gran alarma entre comerciantes y transeúntes que presenciaron el accidente. De inmediato, testigos solicitaron auxilio al número de emergencias, lo que derivó en la llegada de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a los involucrados, confirmando que ninguno requirió traslado a un hospital. Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y elaboraron el peritaje correspondiente, estableciendo la responsabilidad en la joven conductora de la Mazda por no respetar la señal de alto. Ambos vehículos quedaron con serios daños, por lo que los conductores involucrados fueron llevados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo sobre el pago de los daños.