Joven conductor provoca choque por distracción en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La imprudencia al volante volvió a hacerse presente la mañana del lunes, cuando un joven conductor protagonizó un aparatoso choque por alcance en la transitada avenida Constitución, tras distraerse enviando mensajes desde su teléfono celular.

El accidente ocurrió a la altura del cruce con la calle Primera, lugar al que se movilizaron de inmediato oficiales de Control de Accidentes para tomar conocimiento y restablecer el flujo vehicular que quedó parcialmente interrumpido.

De acuerdo con las autoridades, el responsable fue identificado como Mauro Castillo Morín, de 19 años, vecino de la colonia Del Río, quien manejaba un Ford Focus gris rumbo al norte de la ciudad. El propio joven admitió que al momento del percance estaba escribiendo a su novia por WhatsApp, lo que le impidió advertir la reducción de velocidad del automóvil que iba por delante.

La distracción derivó en un fuerte impacto contra un Ford Fusion color rojo, cuyo conductor se vio sorprendido al recibir el golpe en la parte trasera de su unidad.

El estruendo del choque alertó a los automovilistas que transitaban por el lugar, quienes tuvieron que maniobrar para evitar un percance mayor, pues ambos vehículos quedaron varados en plena avenida.

Aunque no hubo personas lesionadas, los daños materiales fueron cuantiosos y el incidente representó pérdidas económicas considerables para ambas partes. Tras revisar la documentación de los implicados y elaborar el parte correspondiente, las autoridades confirmaron que la falta de precaución de Castillo Morín, derivada del uso del celular, fue la causa directa del accidente.

Los involucrados fueron llevados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un arreglo para el pago de los daños.