Incendio controlado por Bomberos en colonia La Amistad de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un conato de incendio registrado la mañana de este martes en la colonia La Amistad movilizó a los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, luego de que un corto circuito en una extensión eléctrica causara un incendio dentro de una vivienda. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:35 horas en la calle Camelias, número 1615, entre las calles Azucenas y Dalias.

Según el reporte de los vecinos, no había personas dentro del domicilio al momento del siniestro, lo que evitó consecuencias más graves.

Los vecinos, al percatarse de la columna de humo, de inmediato alertaron a las autoridades, quienes acudieron rápidamente al lugar.

Los bomberos controlaron el fuego con prontitud, evitando que se propagara a otras áreas de la vivienda. La Policía Municipal también acudió para resguardar la zona y colaborar en las labores de seguridad.

Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, el conato de incendio fue sofocado sin mayores daños, aunque el susto fue considerable para los vecinos.