Menor atropellado en Monclova: conductor se da a la fuga

MONCLOVA, COAH. - Gran susto vivieron vecinos de la colonia Independencia la noche de ayer, luego de que un menor de edad terminara lesionado tras ser atropellado por un automovilista que escapó del lugar para evadir su responsabilidad.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Coahuila y Emiliano Zapata, donde el menor circulaba a bordo de su bicicleta cuando, de manera repentina, fue embestido por un vehículo que se desplazaba a velocidad inmoderada, según señalaron vecinos del sector.

Tras el fuerte impacto, el niño cayó aparatosamente sobre el pavimento, mientras el conductor involucrado aceleró la marcha y desapareció de la zona antes de la llegada de las autoridades, dejando abandonada a la víctima.

Habitantes del sector, alarmados por lo ocurrido, salieron de sus domicilios para auxiliar al menor y solicitar de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia mediante el sistema estatal. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para una valoración médica más detallada.

Elementos de Control de Accidentes también acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes con el objetivo de identificar al responsable, quien hasta el cierre de esta edición no había sido localizado.

Vecinos del sector denunciaron que en dicho cruce son frecuentes los accidentes debido a la falta de precaución de algunos conductores y al exceso de velocidad con el que circulan durante las noches.