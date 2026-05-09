Lo acuchilla 'la tóxica' tras discusión en Frontera

FRONTERA, COAH.— Una discusión de pareja terminó de forma violenta la en la colonia Occidental, luego que un hombre resultó herido en la cabeza presuntamente tras ser atacado con un cuchillo por su compañera sentimental, movilizando a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Ayuntamiento, entre Victoria y Centenario, donde vecinos alertaron a las autoridades al observar a una persona lesionada y con abundante sangrado en la cabeza.

Elementos de Seguridad Pública de Ciudad Frontera acudieron rápidamente al lugar y localizaron a un hombre identificado como Jorge Arturo, de 37 años de edad, quien presentaba una herida visible a la altura de la sien, aunque permanecía consciente al momento de ser entrevistado.

El incidente ocurrió en la colonia Occidental de Frontera, donde vecinos alertaron a las autoridades.

De acuerdo con el relato del afectado, el incidente ocurrió al interior de la vivienda que comparte con su pareja sentimental, identificada como Monserrath, luego de una fuerte discusión originada presuntamente por el consumo de bebidas alcohólicas.

Según explicó Jorge Arturo a los oficiales, el reclamo subió de tono hasta convertirse en un altercado, momento en el que la mujer presuntamente tomó un cuchillo y lo hirió en uno de los costados de la cabeza, provocándole una lesión de aproximadamente tres centímetros.

Jorge Arturo fue herido en la cabeza durante una discusión con su pareja, Monserrath.

Pese a la agresión, el hombre señaló que no deseaba proceder legalmente en contra de su pareja, asegurando que su prioridad era recibir atención médica para evitar complicaciones por la herida.

Minutos después, paramédicos de Cruz Roja arribaron al domicilio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a sus instalaciones, donde sería sometido a curaciones y sutura, ya que requería al menos dos puntadas.

A pesar de la agresión, Jorge Arturo decidió no presentar denuncia contra su pareja.

Aunque las autoridades tomaron conocimiento del caso e integraron el informe correspondiente, no se reportaron personas detenidas, toda vez que el lesionado se negó a presentar una denuncia formal por los hechos.